РФ атакувала ракетами обʼєкт критичної інфраструктури в Харкові: якими є наслідки

За словами мера Ігоря Терехова, об'єкту завдано значних пошкоджень.

Російські військові сьогодні вранці завдали кілька ударів по Харкову. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Оновлено о 10:58. Як розповів міський голова, під масованою атакою опинився обʼєкт критичної інфраструктури.

"Чотирма ракетами ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури, завдав значних пошкоджень", - заявив Терехов.

Також, за його даними, у Новобаварському районі зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника, минулося без постраждалих.

Раніше мер повідомляв про удари по Слобідському району міста.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що у Харкові пролунала серія вибухів.

Посадовець також підтвердив, що ворог завдав кілька ударів по Слобідському району міста.

Близько 10-ї ранку у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Удари по Харкову

17 січня Харків знову зазнав чергових ударів від російських загарбників. Значні пошкодження були завдані об’єкту критичної інфраструктури в Індустріальному районі міста.

Вночі 18 січня російські окупаційні війська атакували Харків ударним дроном типу "Шахед". Безпілотник влучив у приватний будинок у Холодногірському районі міста. На місці удару спалахнула пожежа. Внаслідок удару загинула 20-річна дівчина, ще одна людина постраждала.

