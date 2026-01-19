ЦВК визнала Романа Кравця народним депутатом України: що про нього відомо

Раніше достроково було припинено повноваження депутата Наталухи.

Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом України.

Як зазначається у повідомленні на сайті ЦВК, до Комісії надійшла Постанова Верховної Ради України від 14 січня, якою достроково було припинено повноваження народного депутата Дмитра Наталухи у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

Його було обраного на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу".

"ЦВК розглянула вказану постанову і визнала Романа Кравця, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під №153, обраним народним депутатом України на вказаних виборах", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як повідомляється на сайті Комісії, до них надійшла заява Оксани Кваші, включеної до виборчого списку "Слуга народу" під №159, про скасування її реєстрації кандидатом у нардепи.

Комісія розглянула документи та ухвалила рішення скасувати реєстрацію Кваші кандидатом у народні депутати, виключивши її з виборчого списку "СН".

Водночас у коментарі для "Української правди" Роман Кравець повідомив, що відмовився від мандата народного депутата.

За його словами, він виїхав законно до Ізраїлю через проблеми із зором.

"Я прийняв для себе рішення, що до ВР не йду та відмовляюсь від мандату депутата. Так як вважаю, що під час війни у владі повинні бути професійні люди з досвідом. Зараз розумію, що мого досвіду недостатньо, щоб зараз під час війни бути народним обранцем", - наголосив Кравець.

Політик зазначив, що своїм місцем поступається за списком "найбільш достойній людині, яка йде після мене, директору турагентства".

"Його досвід найближчім часом знадобиться багатьом", - додав він.

Відомо, що наступним після Кравця у виборчому списку від "Слуги народу" йде підприємець Богдан Козуб.

Що відомо про Романа Кравця

За даними засобів масової інформації, Кравець є адміністратором скандального анонімного телеграм-каналу "Джокер". Раніше там публікувалися, зокрема, пости з критикою певних політиків та бізнесів.

Зокрема, hromadske раніше зазначало, що Кравець використовував та купував дорогі автомобілі, мешкав в елітному житловому комплексі в Києві та мав охорону.

Крім того, стверджувалося, що Кравець під час повномасштабного вторгнення декілька разів виїжджав за кордон.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня нардеп Олександр Ковальчук став заступником голови фракції "Слуга народу". Водночас Дмитро Наталуха був обраний головою Фонду державного майна України.

Крім того, було повідомлено про смерть народного депутата від "СН" Олександра Кабанова. Він був обраний до ВР за списком партії "Слуга народу" під номером 87 та працював у парламентському комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики.

