На кону не лише суверенітет Гренландії: секретар Ради Європи розкритикував погрози Трампа

Ми є свідками повернення до мислення часів Холодної війни, зазначив Ален Берсе.

Світ стає свідком ситуації, коли доводиться говорити про можливість військових дій США проти держави-члена Ради Європи.

Про це генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе написав в колонці для The New York Times, на тлі погроз Трампа в бік Гренландії.

Генсек зазначив, що обіцянки Трампа зробити Гренландію частиною США, ускладнили відносини між державами та поставили під сумнів "права, згоду та демократичний вибір народу Гренландії". І хоч поки що йдеться лише про слова, однак "події у Венесуелі показали, як швидко вони можуть перетворитися на дію".

Він написав, що Рада Європи була заснована на ідеї, що гідність і права особи та суверенна рівність держав повинні гарантуватися законом, а не силою. Однак коли велика держава, яка відіграла ключову роль у створенні післявоєнного правового порядку, відкрито ставить під сумнів необхідність міжнародного права, це підриває основи, над зміцненням яких світ працював десятиліттями:

"Ми є свідками повернення старого стратегічного рефлексу: мислення часів Холодної війни, в якому географія розглядається як доля, вплив – як гра з нульовою сумою, а незалежність – як стратегічний ризик, а не демократичний вибір".

Він додав, що Європа повинна діяти, аби захистити власну правову базу. І, за словами Берсе, Рада Європи готова виконати свою роль. Зокрема, організація готова підтримати Данію шляхом конкретної правової та інституційної співпраці.

"На кону стоїть не тільки суверенітет Гренландії, а й довіра. Альянси базуються на передбачуваності та очікуванні, що влада, особливо союзницька, залишається пов'язаною законом. Якщо міжнародне право можна відкинути, коли воно стає незручним, довіра зникає. Якщо стратегічні розрахунки призводять до ігнорування суверенітету Гренландії, як Європа може продовжувати вірити в зобов'язання США в інших регіонах?", – додав Берсе.

За словами Генсека, наполягання Європи на суверенітеті та відповідальності – це не показовість. Це захист того, що робить сильним і США і Європу. А ігнорування цих правил створює небезпечний прецедент, яки може зруйнувати трансатлантичні зв'язки та послабити основи, на яких стоять західні країни.

"Міжнародне право є або універсальним, або безглуздим. Гренландія покаже, що ми виберемо", – підсумував Берсе.

Погрози Трампа в бік Гренландії: що відомо

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит для країни Європи, які виступили проти захоплення Гренландії Америкою. Свої прагнення Трамп аргументував тим, що нібито на острів також зазіхають Росія та Китай.

Видання Politico вказало, що ці погрози стали останньою краплею для Європи. На думку видання, це може призвести до радикальної перебудови Заходу. Журналісти відзначили, що Європа може створити свій власний альянс безпеки. І не останню роль у ньому може зіграти Україна.

