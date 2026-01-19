Макрон відхилить запрошення до Ради миру Трампа: Bloomberg розкрило причини

Згідно з проектом статуту, американський лідер буде першим головою цієї Ради і матиме повноваження приймати рішення щодо членства.

Президент Франції Еммануель Макрон не планує приймати запрошення до Ради миру президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Про це з посиланням на наближене до французького лідера джерело повідомляє агентство Bloomberg. Зазначається, що критики стурбовані тим, що Трамп намагається створити альтернативу або конкурента Організації Об'єднаних Націй, яку він давно критикує.

"Макрон вважає, що статут (Ради миру, – ред.) виходить за межі Гази, і це викликає серйозну стурбованість, особливо щодо дотримання принципів та інституційної структури Організації Об'єднаних Націй, які Франція вважає непорушними", – йдеться в матеріалі.

Відео дня

Видання нагадало, що у Трампа просять країни, які хочуть отримати постійне місце в організації, зробити внесок у розмірі щонайменше 1 мільярд доларів. Згідно з проектом статуту, американський лідер буде першим головою цієї Ради і матиме повноваження приймати рішення щодо членства.

"За словами осіб, обізнаних у цій справі, Трамп хоче, щоб у четвер (22 січня, – ред.) у Давосі було підписано повний текст конституції та повноваження Ради. Однак деякі елементи дрібним шрифтом змусили запрошених замислитися, чи приймати запрошення", – додали автори матеріалу.

Рада миру Трампа: інші новини

Серед країн, запрошених долучитися до Ради миру Трампа, опинилися Білорусь і Росія. Sky News пише, що запрошення Путіна багато що говорить про ставлення президента США до Росії та війни проти України.

Автор матеріалу зазначив, що замість вигнанця Трамп бачить у Путіні партнера. І для російського диктатора це запрошення стане справжнім подарунком, адже це ще один крок з міжнародної ізоляції до реабілітації.

