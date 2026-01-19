Чи залишаться в Україні 50 копійок: голова НБУ розповів про долю поширеної монети

Наразі в Україні у готівковому обігу перебувають понад 14 млрд монет різного номіналу.

У готівковому обігу в Україні перебуває 1,5 мільярда монет номіналом 50 копійок. Для підтримки відповідної якості щороку потрібно докарбовувати близько 30 мільйонів монет, частину яких планується замінити шагами.

Голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв’ю "Укрінформу" розповів, що наразі в Україні загалом у готівковому обігу перебувають понад 14 мільярдів монет різного номіналу, з яких по 50 копійок - 1,5 мільярда.

"Ми бачимо й чуємо від роздрібного бізнесу про потребу в монеті номіналом 50, на жаль, ще копійок. Дуже сподіваюся, що найближчим часом це вже буде 50 шагів. Вона зберігатиметься в обігу ще декілька років. Для того, щоб підтримувати відповідну якість і кількість монет в обігу, Національний банк має докарбовувати від 20 до 30 млн монет щороку", - сказав Пишний.

За його словами, вилучати з обігу монету в 50 копійок не планується. Вони перебуватимуть в обігу паралельно з шагами і матимуть однакові технічні характеристики, діаметр і вагу. Пишний зазначив, що очікує рішення парламенту про перейменування копійки на шаг найближчим часом.

Перейменування копійки на шаг - останні новини

1 жовтня 2025 року у парламенті зареєстрували законопроєкт про перейменування назви розмінної монети "копійка" на "шаг". Зазначається, що зміна назви розмінної монети "копійка" (одна сота частина гривні) на історично обґрунтовану та питомо українську назву "шаг" дасть змогу відродити національні традиції України в номінації грошей та завершити грошову реформу, розпочату в 1996 році.

У грудні Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про перейменування розмінної монети "копійка" на "шаг". Планується, що монети нового та старого дизайну перебуватимуть в обігу паралельно. Відповідно, за оцінками НБУ, не буде додаткових витрат, пов’язаних з утилізацією монет номіналом 50 "копійок" та виготовленням розмінних монет номіналом 50 шагів на їх заміну.

