Стародавні підземелля Риму вперше доступні туристам для огляду через відеотрансляцію

Туристи зможуть побачити давні фрески і послухати розповідь гіда, перебуваючи на межами стародавніх підземель, доступ куди ускладнений.

Один із найстаріших збережених стародавньоримських будинків на Палатинському пагорбі, одному з семи римських пагорбів, вперше відкриває для публіки свої підземелля, повідомило The Independent.

Розташований поблизу Колізею, Палатинський пагорб був місцем для храмів, також там жили видатні громадяни у період республіканської епохи Риму (509–27 рр. до н.е.). Згодом місто перетворилося на аристократичний квартал Римської імперії, де над старими будинками збудували нові палаци.

В публікації зазначається, що відвідувачі не можуть потрапити до потаємних кімнат будинку, до яких можна потрапити лише через небезпечно круті сходи під землею. Натомість на поверхні вони спостерігатимуть, як гід спускається в кімнати стародавнього дому і проходить його кімнатами, транслюючи і озвучуючи побачене в прямому ефірі через смартфон.

Вважаэться, що така віртуальна екскурсія вирішує декілька задач: дозволяє відвідувачам "побачити" давньоримське помешкання, яке через своє підземне розташування було би недоступним. До того ж, таким чином зменшується кількість людей в підземних кімнатах будинку, що сприяє захисту стародавніх фресок від надмірної вологості та вуглекислого газу.

Керівниця проекту, Федеріка Рінальді, сказала, що археологи мало знають про родину, яка там жила. Однак, враховуючи рівень оздоблення, який нагадує деякі з елегантних будинків тієї епохи в Помпеях, мешканці явно були заможними. Фрески прикрашені насиченими кольоровими орнаментами з штучного мармуру та мозаїками на підлозі тривимірними кубами.

"Його розташування на найвищій точці пагорба, розподіл на кількох рівнях, які використовують схили самого Пфальцського пагорба, і стан, у якому він дійшов до сучасності, роблять його сьогодні майже класичним історичним довідником", – сказала вона.

Також у матеріалі сказано, що починаючи з 3 березня, прямі трансляції турів проводитимуться щотижня, по вівторках. Наразі - італійською та англійською мовами, проте очікується, що мов стане більше. Групи екскурсантів будуть обмежені десятком осіб, а екскурсії відбуватимуться за попереднього бронювання і за додаткову плату, окрім звичайної плати за вхід на Колізей і Пфальц-Пагорб.

Що ще нового для туристів У Римі

Як повідомляв УНІАН, під час прокладання лінії метрополітену і будівництва станції, будівельники натрапили на археологічні знахідки.

Під новою станцією "Колізей" археологи виявили 28 стародавніх колодязів, а приблизно за 10 метрів під станцією "Порта Метронія" внаслідок розкопок було виявлено великий військовий комплекс, що включав казарми і віллу командира. Залишки були витягнуті, відреставровані та повернуті на місце, де їх можуть побачити пасажири, що проходять через станцію.

Це також дало археологам безліч тем для майбутніх досліджень, включно зі способом життя ранніх мешканців Риму і стародавніми методами управління водними ресурсами.

Щоб прокласти тунель у такому історичному місці, будівельникам іноді доводилося відмовлятися від традиційних методів розкопок на користь більш делікатних технік, включно з ручною роботою. Було встановлено тисячі датчиків, щоб гарантувати, що пам'ятники не постраждають від вібрацій, зсувів ґрунту або підняття рівня ґрунтових вод.

