Вистрілив собі в ногу: мита Трампа майже повністю оплачують американці, - Bloomberg

Відзначається, що лише 4% митного навантаження припадає на іноземні компанії.

Експерти Кільського інституту світової економіки дійшли висновку, що мита президента США Дональда Трампа на імпортні товари майже повністю оплачуються американськими імпортерами та споживачами, пише Bloomberg.

"Іноземні експортери не знизили свої ціни у відповідь на підвищення тарифів США. Зростання митних надходжень на 200 мільярдів доларів означає, що 200 мільярдів доларів забрали у американських підприємств і домогосподарств", - йдеться в повідомленні.

Дослідження показало, що тільки близько 4% митного навантаження лягає на іноземні компанії, а решта 96% перекладається на американських покупців, які платять мита, а потім змушені або покривати своїм коштом, або підвищувати ціни на продукцію.

"Тарифи функціонують не як податок на іноземних виробників, а як податок на споживання для американців", - пишуть дослідники з Кільського інституту.

Дослідження зосереджено на Бразилії та Індії, експорт яких у 2025 році зазнав різкого і широкого підвищення мит з боку США. Після введення 50%-го мита бразильські експортери "не знизили істотно свої ціни в доларах". Аналогічна картина спостерігалася в Індії, яка спочатку зіткнулася з 25%-м митом, яке через кілька тижнів зросло до 50%.

"Коригування відбувається за рахунок скорочення обсягів торгівлі, а не поступок у цінах. Стоячи перед вибором між збереженням маржі при скороченні продажів або скороченням маржі для підтримки обсягів, більшість експортерів, мабуть, віддають перевагу першому", - зазначили експерти.

Нинішня ситуація повністю спростовує аргумент адміністрації Трампа, що торгові партнери платять мита.

Президент США Дональд Трамп використовує мита на імпорт як каральний захід. Спочатку він застосував їх до країн, з якими був великий торговельний дефіцит. Пізніше американський лідер покарав новими митами Індію за закупівлю російських енергоресурсів, а також погрожував застосувати такі ж заходи щодо Китаю.

Глава JPMorgan Chase Джеймі Даймон попередив, що глобальна торгова війна може привести економіку США до рецесії і зростання цін, а також підірвати довгострокові альянси країни.

