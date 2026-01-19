Інсайдер розсекретив усі поліпшення Samsung S26 Ultra в порівнянні з S25 Ultra

Флагман залишиться без помітних оновлень камери та автономності, але отримає новий OLED-екран і швидшу зарядку.

Інсайдер Anthony, який спеціалізується на витоках інформації про Samsung, поділився у своїх соцмережах детальним порівнянням характеристик нового флагманського смартфона Galaxy S26 Ultra тайого попередника S25 Ultra

Перш за все, Galaxy S26 Ultra оснастять більш потужним процесором: на зміну Qualcomm Snapdragon 8 Elite прийде Snapdragon 8 Elite Gen 5. Топова версія флагмана на глобальному ринку отримає 16 Гбайт оперативної пам'яті замість колишніх 12 ГБ, а швидкість пам'яті зросте з 8,5 Гбіт/с до 10,7 Гбіт/с.

Samsung також вперше за багато років збільшить потужність зарядки: дротова складе 60 Вт (раніше 45 Вт), а бездротова – 25 Вт замість 15 Вт, при цьому з'явиться підтримка стандарту Qi2. Екран теж зазнає змін: замість панелі M13 в Galaxy S26 Ultra буде використовуватися дисплей M14 з функцією приватного перегляду.

Щодо камер змін очікується небагато. Телеоб'єктив з 3-кратним збільшенням отримає роздільну здатність 12 мегапікселів замість 10 Мп, а основна камера матиме діафрагму f/1.4 замість f/1.7. Телеоб'єктив з 5-кратним зумом також матиме трохи швидшу діафрагму.

Багато в чому дизайн Galaxy S26 Ultra повторюватиме дизайн Galaxy S25 Ultra. Головна зміна торкнеться блоку камер – він отримає невеличкий "острівець", на якому будуть розміщені три модулі. Товщина корпусу складе 7,9 мм замість 8,2 мм.

Презентація всіх трьох Galaxy S26 має відбутися в кінці лютого. Раніше стало відомо, в яких кольорах вийдуть нові смартфони. Цього разу корейський виробник підготував більш незвичайні кольори.

Інсайдери дізналися, що велике оновлення камери Samsung залишила для S27 Ultra. Виробник планує замінити відразу три ключові сенсори в складі камер: основний, надширококутний і фронтальний.

