'Підстрелена' російська субмарина понад місяць ржавіє в порту, - ЗМІ

Підводний човен залишається знерухомленим попри запевнення російського Міноборони, що атака підводного дрону не завдала шкоди.

Атакований Україною російський підводний човен у порту Новоросійська вже понад місяць не може зрушити з місця, повідомляє Радіо Свобода.

Доказом цього, повідомляє видання, є супутниковий знімок від 19 січня. На ньому видно, що субмарина стоїть там же, де і в день українського удару. На фотографії можна також помітити сліди ремонту пошкодженого вибухом причалу.

Також у публікації нагадують, що тоді (у грудні 2025 р.) міністерство оборони РФ стверджувало, що в результаті атаки підводний човен не зазнав пошкоджень, і показало відео з ним, але на кадри не потрапила кілева частина, яка була найближче до місця детонації морського дрона.

Атак субмарини проєкту "Варшавянка" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2025 року СБУ спільно з ВМС ЗСУ провели успішну атаку підводним дроном Sub Sea Baby по російській субмарині.

Дрон уразив і фактично вивів з ладу підводний човен проєкту 636.3 "Варшавянка" в бухті Новоросійська. Це був перший у світовій історії підтверджений випадок успішної атаки підводного дрона по субмарині – і одразу з критичним результатом.

На оприлюдненому відео моменту враження чітко зафіксовано вибух у районі кормової частини човна, що перебував під водою. Йдеться про ймовірне ураження гвинтів, рульових механізмів та інших ключових елементів, без яких субмарина втрачає боєздатність.

Вказаний підводний човен є носієм крилатих ракет морського базування "Калібр" - на борту мають бути 4 пускові установки. За даними СБУ, вартість "Варшавянки" становить близько 400 млн доларів.

