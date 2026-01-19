Європі слід зосередитися на війні в Україні, а не на Гренландії, - Трамп

Трамп розкритикував європейських лідерів, які виступають проти того, щоб Гренландія стала частиною США.

Європі варто зосередитися на питанні війни Росії проти України, а не на Гренландії. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю NBC News.

"Європі слід зосередитися на війні між Росією і Україною, тому що, відверто кажучи, ви бачите, до чого це їх привело. Ось на чому Європі потрібно зосередитися, а не на Гренландії", - сказав він.

Також Трамп розкритикував європейських лідерів, які виступають проти того, щоб Гренландія стала частиною США. Він вкотре заявив, що острів необхідний Штатам з метою національної безпеки.

Крім того, президент США пригрозив введенням мит для європейських країн, якщо Вашингтон не зможе укласти угоду про купівлю Гренландії. Він не став відповідати журналістам на питання, чи можуть США застосувати силу для захоплення острова.

США і Гренландія - важливі новини

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США не відступлять від своєї позиції щодо захоплення Гренландії. За його словами, континент занадто слабкий, щоб забезпечити свою безпеку.

На питання про те, чи є позиція Трампа щодо Європи переговорною тактикою, Бессент дав зрозуміти, що президент не змінить своєї думки.

17 січня Трамп оголосив про те, що США вводять додаткові мита на імпорт з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії через те, що вони виступили проти захоплення Гренландії Сполученими Штатами Америки.

Президент Європейської ради Антоніо Коста заявив, що він координує спільну відповідь членів Європейського Союзу на заяву Трампа. Президент Франції Еммануель Макрон опублікував у соцмережах заяву, в якій він запевнив, що Париж "прихильний суверенітету і незалежності народів у Європі та інших країнах".

