Мелоні запропонувала стати посередником між Трампом і Європою щодо Гренландії

За словами політика, США та Європа мають однакові побоювання щодо безпеки в Арктиці.

Премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що може виступити посередником між Європою та президентом США Дональдом Трампом у питанні Гренландії. Також політик припустила, що США, ймовірно, неправильно зрозуміли дії Європи щодо відправлення військ на арктичний острів, передає Bloomberg.

"Перспектива підвищення мит для тих, хто сприяє безпеці Гренландії, на мій погляд, є помилкою, і я, очевидно, не поділяю цю позицію", - наголосила вона журналістам у Сеулі в неділю.

Такі слова Мелоні пролунали після заяви Трампа про те, що він введе мита для європейських країн, які нещодавно відправили військовий персонал до Гренландії.

Відео дня

Водночас, як пише Bloomberg, європейські країни хочуть показати, що серйозно ставляться до безпеки Арктики після того, як американський лідер погрожував захопити острів.

Премʼєр-міністр Італії додала, що США та Європа мають однакові побоювання щодо безпеки в Арктиці, де Росія та Китай стають ще більш активнішими. За її словами, рух європейських військ у цьому випадку варто розглядати не як "ініціативу проти США, а скоріше проти інших акторів".

"Я згодна з тим, що адміністрація США приділяє особливу увагу Гренландії та Арктиці в цілому. Очевидно, що існує проблема розуміння та комунікації", - підкреслила Мелоні.

Також політик зазначила журналістам, що розмовляла з Трампом щодо цього питання та сказала йому, що про це думає. Вона додала, що союзники по НАТО також працюють над ширшою стратегією забезпечення безпеки в Арктиці.

Тому, за її словами, нові санкції Трампа "будуть помилкою".

"Ми повинні відновити діалог, уникнути ескалації, і саме над цим я працюю", - сказала італійський премʼєр.

Політик наголосила, що після розмови з Трампом у неї склалося враження, що повідомлення, яке Європа хотіла передати переміщенням військ, ймовірно, не дійшло до президента.

Також вона заявила, що не схвалює будь-які військові дії США з метою захоплення Гренландії, але додала, що розуміє стратегічне значення цієї території і вважає, що її слід захищати від російських і китайських загроз.

"Я також вважаю, що є проблема в інтерпретації того, що було зроблено. Трамп був зацікавлений у тому, щоб вислухати, але, як мені здається, з точки зору США, повідомлення з цього боку Атлантики не було чітким", - підсумувала Мелоні.

Плани Трампа щодо Гренландії - останні новини

Раніше Трамп заявив, що Данія 20 років не може усунути російську загрозу в Гренландії. Він вважає, що ситуація потребує негайного вирішення. І це буде забезпечено найближчим часом.

"НАТО вже 20 років повторює Данії, що ви повинні усунути російську загрозу з Гренландії. На жаль, Данія не змогла нічого з цим вдіяти. Тепер настав час, і це буде зроблено!", - наголосив американський президент.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Європа "слабка" і підтвердив плани щодо захоплення Гренландії. За його словами, "Америка повинна контролювати ситуацію" і президент США використовує стратегічний вплив, щоб домогтися того, чого він хоче.

"Європейські лідери прийдуть до розуміння і усвідомлять, що їм необхідно перебувати під захистом США в сфері безпеки", - додав Бессент.

Вас також можуть зацікавити новини: