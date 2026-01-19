Бійці ЗСУ уразили важливі обʼєкти на окупованих територіях: 'Мадяр' розкрив деталі

Зокрема було атаковано два склади БпЛА росіян.

Сили безпілотних систем (СБС) України протягом 17-19 січня уразили низку обʼєктів на тимчасово окупованих територіях України. Про це у своєму Telegram повідомив Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Зокрема українські захисники завдали ударів по ЗРК С-300В на території Луганської області. А також по М-1991 - РСЗВ з Північної Кореї, яка є аналогом радянського "Урагану". Крім того, були уражені ще кілька важливих обʼєктів:

силовий трансформатор потужністю 2500 кВа на тяговій підстанції живлення електровозів та електропотягів на ділянці Маріуполь, Сартана, Волноваха, Донецьк;

два силові трансформатори потужністю 2500-4000 кВа на тяговій підстанції, яка забезпечує мережу електрифікованої залізниці на відтинку Маріуполь, Волноваха, Комиш-Зоря;

ПС "Азовська" - критичний елемент енергозабезпечення промисловості регіону М. в інтересах ВПК РФ у Старому Криму;

склад БпЛА 144 дивізії 51 армії РФ у Новокраснянці на Луганщині;

склад БпЛА у Донецьку.

"Візити ввічливості нанесені засобами middle strike Птахами 1 оц СБС, батальйону "Кайрос" 414 бригади Птахи Мадяра та 412 бригади "Немезис" у координації новоствореного Центру глибинного ураження Угруповання СБС", – додав Мадяр.

Удари по РФ: важливі новини

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підбив підсумки ударів по РФ за 2025 рік та повідомив, що протягом минулого року Сили оборони України уразили 719 цілей на території Росії. За його словами, загальні прямі збитки, завдані цими ударами, складають близько 15 млрд доларів.

Також на початку січня дрони вдарили по двох нафтопереробних підприємствах у Росії. Зокрема було атаковано НПЗ "Роснєфті" в місті Людиново Калузької області РФ, а також НПЗ Краснодарському краї.

