Поліцейські з'ясували, що такі прилади купували з усієї України.

Обдурити електролічильник та менше платити за світло - саме таку ідею намагалися втілити у життя "винахідники" з Дніпра. Проте довго їх бізнес не пропрацював, чоловіків затримала поліція.

П'ятеро "винахідників" вигадали злочинну схему на мільйони гривень, повідомляється у сюжеті ТСН.

Вони продавали в мережі саморобні прилади, здатні зменшувати реальні показники використаної електроенергії на лічильниках. Цей товар мав неабиякий попит. Поліцейські з'ясували, що такі прилади купували з усієї України.

Лише під час обшуків правоохоронці знайшли тисячі готових комплектів із саморобними приладами, готовими для продажу. Затриманим "винахідникам" тепер загрожує до 6 років ув'язнення.

Читайте такожВбили заради розваги: у Дніпрі затримали підозрюваних у вбивстві двох бездомних (відео)За попередніми підрахунками, постачальникам електроенергії завдано близько 10 мільйонів гривень збитків. Злочинна схема, яку вигадали дніпряни, принесла їм не гроші, а серйозні проблеми з законом.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Київщині криптофермер вкрав електроенергії на мільйон гривень. Він збудував посеред ліса землянку, де облаштував усе для майнінгу.

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