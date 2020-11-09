За словами начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна, представники вірменської і азербайджанської діаспор, чудово розуміють, що Україна "не є полем бою".

СБУ розглядає версією обстрілу почесного консульства Азербайджану в Харкові втручання "третіх сил" для розгойдування ситуації в Україні та Харківському регіоні.

Про це йдеться у заяві начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна, яка розміщена на сторінці начальника прес-центру УСБУ в Харківській області Владислава Абдули у Facebook.

Управління СБУ спільно з правоохоронними органами регіону вживає заходів, націлених на встановлення осіб, причетних до обстрілу будівлі Почесного консульства Азербайджанської Республіки.

"На сьогодні, відповідно до компетенції, Службою безпеки України розглядаються версії стосовно втручання "третіх" сил до розгойдування ситуації в Україні та Харківському регіоні як елемент "гібридної війни", так і створення комфортних умов для дипломатів "третіх" країн в їх діяльності, пов’язаній з ситуацією в Нагорному Карабаху", - йдеться в заяві.

За словами Дудіна, представники вірменської та азербайджанської діаспор, які проживають у Харківській області та в Україні в цілому, чудово розуміють, що Україна "не є полем бою". "Більше того, кожна з цих діаспор зацікавлена у недопущенні конфліктної ситуації в регіоні, що може погіршити відносини з регіональною та центральною владою", - переконаний він.

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Разом з тим, за словами начальника УСБУ, після аналізу ситуації встановлено, що подібні випадки відбуваються в країнах, де компактно проживають вихідці з Вірменії та Азербайджану, і саме медіаресурси "третіх" країн розповсюджують зазначену інформацію.

"Із жалем констатуємо, що окремі політичні сили регіону, які наближені до "третіх" країн, в результаті дзвінкого програшу на місцевих виборах чи, можливо, за вказівкою емісарів "третіх" країн (наразі зазначена версія також перевіряється), намагаються зробити "хайп" та розпалити вогонь національної ворожнечі в регіоні. Кожному такому випадку надається оцінка та проводяться відповідні заходи з метою недопущення та нейтралізації вказаних процесів", - заявив Дудін.

Обстріл консульства Азербайджану у Харкові: що відомо

Вночі 7 листопада у Харкові невстановлені особи обстріляли будівлю почесного консульства Азербайджану.

Було зроблено 6 пострілів. Пробиті вікно і вхідні двері. Оскільки вночі в офісі нікого не було, постраждалих немає. За інформацією консульства, камери відеоспостереження зафіксували двох хлопців зі зброєю в руках, яке нагадує пістолет з глушником.

У Міністерстві закордонних справ Азербайджану заявили, що пов'язують обстріл консульства з нещодавніми погрозами радикальних вірменських сил на адресу дипломатичних місій та членів місцевих азербайджанських громад.

За інформацією Нацполіції, ведеться досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Глава Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що найближчим часом поліція візьме під охорону всі офіційні представництва Азербайджану і Вірменії в Україні.

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Автор: Костянтин Гончаров