Залізничники поступово відновлюють рух, але затримки поки зберігаються.

Сьогодні, 15 грудня, внаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровської області "Укрзалізниця" зафіксувала знеструмлення контактної мережі. Затримки руху поїздів сягають понад шість годин.

Як повідомляє пресслужба перевізника, резервні тепловози вже виведені, залізничні енергетики поступово відновлюють рух електротягою, але затримки поки що зберігаються.

Зокрема, затримки стосуються поїздів, що слідують через даний регіон:

Відео дня

№119 Дніпро - Холм (+3 год);

№120 Холм - Дніпро (+3:40);

№75/76 Київ - Кривий Ріг (+ 4:25);

№37/38 Київ - Запоріжжя (+4:10);

№79/80 Дніпро - Львів (+6:30).

Детальніше про всі відхилення від розкладу можна дізнатись на порталі УЗ.

Зазначається, що деякі приміські поїзди також курсуватимуть із затримками три-чотири години, мова про напрямок Дніпра та Кривого Рогу. Зокрема, поїзд №6008 Пʼятихатки - Дніпро прямує із затримкою три години, а №6501 Пʼятихатки - Кривий Ріг чотири години.

"Укрзалізниця" - останні новини

Після масштабного обстрілу російськими окупаційними військами в ніч на 13 грудня по енергетичній інфраструктурі в Одеській області, спостерігались затримки поїздів в регіоні. Також на найближчі дні запровадили зміни в русі приміських поїздів.

Крім того, кілька днів тому росіяни завдали удару по пасажирському депо у Фастові Київської області. Було знищено 27 вагонів електропоїздів, а вартість відновлення оцінюється у близько 400 мільйонів гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: