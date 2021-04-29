Медики не беруться давати будь-яких прогнозів про стан малюків.

У Чернігівській області мати нагодувала чотирьох дітей супом з першими весняними грибами, які росли в лісі поруч з будинком. Тепер за їхні життя борються лікарі.

Читайте такожНа Харківщині в одному з ліцеїв отруїлись майже 40 учнів (відео)Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Наймолодшому з дітей – всього сім місяців, а старшому хлопчику – шість років.

На цей час двоє з чотирьох малюків перебувають у вкрай важкому стані.

Лікарі не беруться давати будь-яких прогнозів:

«Семимісячний хлопчик перебуває на штучній вентиляції легенів, у дівчинки – печінкова кома», – зазначила завідувачка відділенням анестезіологів та інтенсивної терапії Чернігівської обласної лікарні Ольга Балан.

Четверо дітей отруїлися грибами: що ще відомо

Всього в сім'ї п'ятеро дітей. Старший хлопчик живе з бабусею і грибну юшку не їв. Після події соцслужби тимчасово вилучили його з сім'ї.

Родина перебуває на обліку.

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом злісного невиконання обов'язків із догляду за дітьми.

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Автор: Катерина Шварц