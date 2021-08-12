Встановлено, що байкери 28 липня накинулися на молоду пару біля магазину за адресою бульвар Шевченка,145.

Оголошено підозри трьом байкерам, які посеред дороги у Черкасах побили молоду пару.

Про це повідомляє прес-служба Черкаської обласної прокуратури.

Встановлено, що байкери 28 липня накинулися на молоду пару біля магазину за адресою бульвар Шевченка,145. Постраждалих госпіталізували до міської лікарні.

"Один з підозрюваних тримав у руці предмет, спеціально пристосований для нанесення тілесних ушкоджень, і погрожував його застосувати, а інший - здійснив пошкодження автомобіля "Mazda 626", яким користувалася потерпіла особа", - йдеться у повідомленні.

Жителю Закарпатської області повідомлено про підозру за фактом грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненого групою осіб, із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).

Ще двом особам оголошено про підозру за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України).

Досудове розслідування триває, наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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Напад байкерів у Черкасах: що відомо

За словами потерпілої дівчини, байкерам нібито не сподобалося, як їх автомобіль проїхав перед колоною мотоциклістів.

Своєю чергою організатор заходу "Мотопробіг Єдності" Микола Спиридонов розповів, що молоді люди нібито самі спровокували конфлікт.

Автор: Денис Прядко