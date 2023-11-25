Контрольне слово "картопля" мало допомогти чоловікам уникнути армії.

Таємний пароль "картопля" мав допомогти ухилянтам виїхати з України та уникнути призову до армії, однак не склалося.

Державна прикордонна служба України заявила, що зловила на шляху до кордону зі Словаччиною 5 чоловіків, які спробували використати цю "схему".

"Контрольне слово "картопля" мали сказати правопорушники при посадці в авто, яким їх мали доправити до кордону зі Словаччиною. Вказівки чоловікам давали з різних номерів телефонів, дотримуючись максимальних заходів конспірації. Не допомогло", - констатувало відомство.

Ухилянтів впіймали за 200 метрів від кордону зі Словаччиною. Послуга з паролем "картопля" обійшлася їм від $5 000 до $8 000.

За даними Держприкордонслужби, чоловіки знайшли "креативних" переправників для своєї втечі з України через соціальні мережі. Затриманих буде притягнуто до відповідальності.

Ухилянт заблукав у горах Закарпаття, намагаючись втекти

Через війну з Росією та потребу армії України у мобілізаційному ресурсі, український кордон на виїзд для чоловіків закритий. Виключенням є лише окремі категорії українців. Через це чимало "ухилянтів" намагаються перетнути кордон та втекти з України у незаконний спосіб, вдаючись до різних схем.

Так, на Закарпатті чоловік понад три доби блукав у горах, поки його не знайшли прикордонники. За підсумком, він помер у лікарні через обмороження.

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