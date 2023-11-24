У чоловіка діагностували переохолодження 2-3 ступеня та ниркову недостатність.

На Закарпатті прикордонники відділення "Богдан" Мукачівського прикордонного загону виявили ухилянта, який понад три доби блукав у горах. Наступного дня він помер у лікарні.

Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління ДПСУ. Зазначається, що знайдений чоловік виявився 46-річним жителем Дніпропетровщини.

"Він більше трьох діб блукав у високогір’ї на Рахівщині без відповідного спорядження, одягу та запасів їжі і води. У лікарні, куди доставили чоловіка одразу після виявлення, у нього діагностували переохолодження 2-3 ступеня та ниркову недостатність. На жаль, життя дніпропетровця врятувати не вдалось", – йдеться у повідомленні.

Прикордонники наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення РФ під час спроби нелегально покинути країну загинули 24 чоловіки. 19 осіб потонули в річці Тиса. Ще пʼятеро – загинули під час спроби перетинання гірської ділянки кордону.

Загибель чоловіків під час спроби перетину кордону

У грудні 2022 року в Румунії в горах заблукали ухилянти з України. Одного з них знайшли мертвим. За інформацією прикордонників, він упав з обриву. Чоловік отримав численні переломи і черепно-мозкову травму з кровотечею, внаслідок чого помер.

У березні 2023 року ухилянт втопився в річці на Закарпатті. Чоловік родом з Миколаївщини хотів потрапити до Угорщини. Він намагався втекти від прикордонників і стрибнув у Тису, проте його віднесло течією. Чоловіка намагалися наздоганяти по берегу, проте за кілька хвилин він зник із поля зору.

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