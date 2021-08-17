Одесити гуртом побили чоловіка, який ногою пихнув жінку, що виходила з маршрутки.
На опублікованих в мережі кадрах видно, що розв'язати конфлікт з порушником громадяни вирішили шляхом самосуду.
Інцидент трапився увечері на одній з міських зупинок, як тільки громадяни вийшли з салону громадського транспорту.
З десяток містян приєдналися до публічного осуду вчинку одесита, а декілька чоловіків пішли на нього з кулаками, завдаючи удари по обличчю, спині та ногах. Після хвилинної битви чоловік здався і втік, перебігши проїжджу частину.
"За таке, с*ка, його розчленити треба, мерзоту", – заявила одна з учасниць конфлікту.
Потерпілу кілька пасажирів заспокоювали неподалік маршрутки.
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