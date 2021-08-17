Так громадяни заступилися за скривджену пасажирку.

Одесити гуртом побили чоловіка, який ногою пихнув жінку, що виходила з маршрутки.

На опублікованих в мережі кадрах видно, що розв'язати конфлікт з порушником громадяни вирішили шляхом самосуду.

Інцидент трапився увечері на одній з міських зупинок, як тільки громадяни вийшли з салону громадського транспорту.

З десяток містян приєдналися до публічного осуду вчинку одесита, а декілька чоловіків пішли на нього з кулаками, завдаючи удари по обличчю, спині та ногах. Після хвилинної битви чоловік здався і втік, перебігши проїжджу частину.

"За таке, с*ка, його розчленити треба, мерзоту", – заявила одна з учасниць конфлікту.

Потерпілу кілька пасажирів заспокоювали неподалік маршрутки.

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Автор: Яна Ставська