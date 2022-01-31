Від удару автобус відкинуло на узбіччя в бетонний паркан.

В місті Ірпінь Київської області маневровий локомотив протаранив маршрутку.

Про це повідомляє Magnolia TV. Пасажирів у салоні не було, а водія забрали до лікарні.

"Аварія сталася у місті Ірпінь на вулиці Чкалова. На залізничному переїзді маневровий потяг протаранив маршрутку "Богдан". Від удару автобус відкинуло на узбіччя в бетонний паркан. Водія госпіталізували, в якому стані наразі, не відомо. Пасажирів у салоні маршрутки не було", - йдеться в повідомленні.

На відео з місця події видно, що маршрутний автобус серйозно пошкоджено, особливо передню частину. Дверцята від удару вдавило у водійське місце.

Як повідомляв УНІАН, раніше у США літак потрапив під поїзд: пілота витягли за секунди до страшного удару.

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