Особу загиблої встановлюють.

В Одеській області вантажний поїзд збив жінку.

Про це 22 січня повідомили в Головному управлінні Національної поліції в області.

Зазначається, що надзвичайна подія сталася вдень в селі Буялик Березівського району. За словами машиніста вантажного поїзда, жінка похилого віку переходила колії у невстановленому місці. Він подав звуковий сигнал і застосував екстрене гальмування, проте уникнути наїзду не зміг.

Потерпіла, особу якої встановлюють, загинула на місці від отриманих травм.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у США літак потрапив під поїзд: пілота витягли за секунди до страшного удару.

А в Києві на станції метро чоловік спустився на колії й зупинив рух поїздів.

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