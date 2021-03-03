Конфлікт на дорозі під Києвом / скріншот відео
Під Києвом на Софіївській Борщагівці стався інцидент на дорозі, в результаті якого одному з його учасників довелося втікати.
Як пише "Київ Оперативний", водієві Skoda не сподобалося, що його на дорозі "підрізала" водій Hyundai. Вирішивши "розібратися" з нею, він об'їхав машину і забризкав жінку-водія балончиком.
Продовження історії виявилося несподіваним.
"За неї заступився чоловік з іншого авто, але тут водій Skoda став не таким сміливим і поїхав з місця", - сказано в повідомленні.
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