За жінку заступився інший водій.

Під Києвом на Софіївській Борщагівці стався інцидент на дорозі, в результаті якого одному з його учасників довелося втікати.

Як пише "Київ Оперативний", водієві Skoda не сподобалося, що його на дорозі "підрізала" водій Hyundai. Вирішивши "розібратися" з нею, він об'їхав машину і забризкав жінку-водія балончиком.

Продовження історії виявилося несподіваним.

"За неї заступився чоловік з іншого авто, але тут водій Skoda став не таким сміливим і поїхав з місця", - сказано в повідомленні.

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Автор: УНІАН