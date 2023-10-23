Через їхні дії загинули 24 українці, заявила СБУ.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще трьох представників командування російських військ, які причетні до масованих ракетно-артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі Херсона.

Як повідомив прес-центр СБУ, мова йде про генерал-полковника Олега Макаревича - командувача угрупованням військ ЗС РФ "Днепр", генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва - командувача 22-го армійського корпусу чорноморського флоту країни-агресора, підполковника Дмитра Жаркіх - командира 8-го артилерійського полку берегової оборони 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту Росії.

В спецслужбі проінформували, що саме під їхнім керівництвом загарбники здійснили масований обстріл обласного центру 3 травня цього року. Внаслідок російської атаки загинуло 24 мирних жителі, ще 51 людина - отримала поранення різного ступеня тяжкості.

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"Тоді окупанти вдарили з реактивної та ствольної артилерії по житловій багатоповерхівці, приватних будинках, торговельному центру, залізничному вокзалу, автозаправній станції та інших цивільних об’єктах. За даними слідства, наказ на ворожий обстріл Херсона віддав генерал Макаревич. У своєму розпорядженні він наказав підлеглим здійснити вогневе ураження по українському місту без розрізнення цивільних та військових об’єктів. Після отримання такої директиви його спільник - генерал Марзоєв - займався підготовкою масованого удару по обласному центру, а ще один фігурант - Жаркіх - безпосередньо командував ворожим обстрілом", - йдеться у повідомленні.

Трьом воєнним злочинцям РФ повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

СБУ оголосила підозру російським катам, які вбили 3 братів-українців

Сьогодні поліцейські Чернігівщини повідомили про підозру у вбивстві військовим РФ, які спершу закатували, а потім розстріляли трьох українців, які були братами. Окупанти у багажнику автомобіля вивезли цивільних чоловіків у лісосмугу, поставили їх на коліна перед викопаною ямою та розстріляли. Після чого скинули тіла в яму та закопали. Один з братів дивом вижив та самостійно вибрався з ями.

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