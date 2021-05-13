Життя дитини врятувати не вдалося.

У Березному Рівненської області шестирічний хлопчик потрапив під колеса вантажівки. Сьогодні дитина померла в реанімації.

Як розповіли у відділі комунікації поліції області, аварія сталася в середу 12 травня близько 19:30 на вулиці Наливайка.

Читайте також"Наче Халк їздив на мінеральні води": пасажир розгромив купе потягу до Трускавця (фото)За попередньою інформацією правоохоронців, матір на власному легковому авто приїхала з дітьми додому із садочка. Поки жінка висаджувала молодших, її шестирічний син вибіг на проїжджу частину дороги.

Хлопчика збив водій вантажного автомобіля "ГАЗ" - 46-річний місцевий житель, сусід родини, який саме повертався з роботи додому. Експертиза показала, що чоловік був тверезий.

Майже п'ять годин медики боролися за життя дитини, втім о 00:10 від отриманих травм хлопчик помер у реанімації.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 КК України, однак потім перекваліфікували його на частину 2 ст. 286 - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

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Автор: Катерина Комолова