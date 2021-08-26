Аналогічне правопорушення чоловік скоїв біля дверей Верховного касаційного суду.

З'явилися нові подробиці сьогоднішнього інциденту в центрі Києва, коли в офіс омбудсмена метнули "коктейль Молотова".

Як повідомили телеканалу "Україна 24" у поліції, затриманий - уродженець Київської області 1970 року народження. За словами заступника начальника відділу комунікацій обласного главку Нацполіції Київської області Юлії Гірдвіліс, відкрито кримінальну справу за статтею про умисне знищення або пошкодження майна.

"Поліцейські вивчають мотиви підозрюваного. Можливо, після проведення всіх перевірок буде дана інша кваліфікація події", - додала представник поліції.

У прокуратурі Києва кажуть, що мотивами вчинку затриманого, за попередніми даними, стали проблеми з держорганами.

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"Факт підпалу дверей у дві адміністративні будівлі зафіксовано, остаточна кваліфікація його діям буде надана за результатами слідчих дій. На даний момент не встановлено, чи були у нього спільники, за попередньою інформацією, спочатку він підпалив двері приміщення офісу омбудсмена, після чого здійснив аналогічне правопорушення біля дверей Верховного касаційного суду", - розповіла спікер столичної прокуратури Надія Максимець, уточнивши, що другий інцидент зафіксували неподалік від офісу омбудсмена.

В офіс омбудсмена кинули "коктейль Молотова": деталі

26 серпня невідомий атакував офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, який знаходиться в центрі Києва.

Пожежу ліквідували, ніхто з працівників не постраждав.

Пізніше у затриманого виявили інші вибухові речовини.

Автор: Юрій Годован