Внаслідок інциденту пошкоджено двері приміщення, ніхто з працівників та відвідувачів не постраждав.

Зловмисника, який сьогодні у будівлю Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини кинув пляшку з вибуховою сумішшю, затримано.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, внаслідок інциденту пошкоджено двері приміщення, ніхто з працівників та відвідувачів не постраждав.

"Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів зловмисника вже затримано. При ньому виявлено інші вибухові речовини. Тривають слідчі дії", - зазначила Денісова.

В офіс омбудсмена кинули "коктейль Молотова"

26 серпня невідомий атакував офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, який знаходиться у центрі Києва.

Пожежу ліквідували, ніхто з працівників не постраждав.

Автор: Леся Лещенко