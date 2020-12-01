У замаху на вбивство жінки підозрюють лікаря-стоматолога.

У Житомирській стоматологічній клініці 28-річний лікар, за даними слідства, побив свою начальницю важким предметом по голові, а око проткнув ножицями.

Подробиці жорстокого нападу дізналися журналісти ТСН.

Без свідомості директора приватної стоматологічної клініки в калюжі крові знайшла бухгалтер. Жінку поклали в реанімацію, її стан оцінюють як важкий. У неї травма голови і ока.

За словами слідчих, за характером травм стало зрозуміло, що директора клініки намагалися вбити. З кабінету нічого не пропало. У скоєному підозрюють 28-річного стоматолога-ортопеда. Мотив нападу - борги. Він позичав у неї гроші на весілля і приховував виручку, а жінці стало відомо про це.

За даними слідства, жінка просто сиділа в кабінеті і наносила собі макіяж, а потім впала від удару і знепритомніла.

Син потерпілої Сергій Яремчук розповів, що у його матері ні з ким не було конфліктів.

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Молодого лікаря тримають під вартою, але своєї провини він не визнає. При цьому його зять каже, що не вірить в те, що це міг зробити він.

"Я нікому не вірю. Ніяких грошей він не винен, тому що він забезпечений був на всі сто. Ні в яких коштах не потребував, я не вірю", - каже чоловік.

Нагадаємо, чоловікові оголошено про підозру за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальний злочин) та ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Раніше чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років або довічного ув'язнення.

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Автор: Денис Прядко