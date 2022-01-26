Потерпілий зазначив, що не викликав поліцію, бо був у шоковому стані

Чоловік, якого скандальна блогерка Марія Семенова збила з друзями на Porsche, розповів подробиці інциденту. Постраждалого від серйозних травм врятувало екіпірування.

Про це повідомляє ТСН.

За його словами, він повертався додому, коли його збили. Він виїхав на дорогу, бо закінчилася пішохідна зона. Потерпілий запевнив, що не помітити його було неможливо, бо він був у повній екіпіровці. Блогери зупинилися не відразу, а приблизно за 300 метрів від місця ДТП.

"Підбігли, запитали, чи все в порядку. Взяли карту, пообіцяли скинути (гроші, - Ред.) і поїхали - не заплатили. Вони просто скористалися моїм шоковим станом і зникли", – поділився потерпілий.

Читайте також"Нокаут" від таксиста в Києві після прохання: темношкірий хлопець поскаржився на побиття (фото)Чоловік не викликав поліцію, бо був у шоковому стані. Він вже звернувся до медиків і задокументував травми. Чоловік має намір написати заяву в поліцію.

"Якщо я промовчу, не будуть покарані такі люди, не буде справедливості, і ситуація буде повторюватися. Я навіть не хочу думати, що було б, будь Я без захисту", - підсумував потерпілий.

Як раніше повідомляв УНІАН, скандальна блогерка з Києва знову потрапила в неприємний інцидент. Дівчина і її друзі пили пиво і "ганяли" на машині по місту, вони потрапили в ДТП. Під колесами їх авто опинився чоловік на моноколесі.

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