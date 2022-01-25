Раніше дівчина вже стала "зіркою мережі", коли вона разом з друзями розгромила квартиру.

Скандальна блогерка з Києва, яка вже отримала порцію брудної слави, коли трощила арендовану квартиру, знов потрапила у неприємний інцидент. Дівчина та її друзі пили пиво та "ганяли" на авто містом, вони потрапили у ДТП. Під колесами їхньої машини опинився чоловік на моноколесі.

Аварію знімав один з пасажирів авто, яке й збило кур'єра. Відео з'явилося у Telegram-каналі "Катарсис".

Так, скандальна блогерка Маша Тішина сиділа на передньому пасажирському кріслі. Вона пила пиво та весело спілкувалася з друзями, вони галасували та зовсім не переймалися про те, що така поведінка може сильно відвертати увагу водія. Сам кермувальник не дуже слідкував за швидкістю та їхав необережно. Це можна було помітити на відео, які були зняті за декілька хвилин до аварії, вони вже з'явилися у Telegram-каналі "Київ Оперативний".

В результаті під колесами машини опинився чоловік на моноколесі. Судячи з його рюкзака, він працює кур'єром та розвозить їжу.

Читайте такожСтала відома доля "блогера", який плюнув у обличчя копу: з'явилося красномовне фотоЗгодом блогерка звернулася до своїх підписників з поясненнями. Чоловік нібито не має претензій.

"Заспокойтесь, будь ласка. Ми заплатили людині за зламану підставку на моноколесі та роз'їхалися. Претензій немає", - стверджує блогерка.

Ця блогерка вже має скандальну славу. Раніше вона неодноразово громила квартири разом з друзями. Останній інцидент стався влітку 2021 року.

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