Вже на початку зими дівчинка може стати матір'ю, місцевий журналіст назвав подію "сенсаційною".

На Закарпатті знайшли наймолодшу породіллю в Україні - у Берегівській громаді живе вагітна 11-річна дівчинка. Дитина стане матір'ю наприкінці листопаду або в перших числах грудня.

Берегівський журналіст Михайло Папіш на своїй сторінці в Facebook назвав інцидент "сенсаційним" та обурив користувачів цинізмом.

Так, чоловік написав, що вже скоро Берегівська громада "прославиться" наймолодшою мамою в Україні. Дівчинці усього 11 років, вона чекає на дитину та, як дізнався журналіст з анонімних джерел у лікарні, є "красивою мамою-циганочкою".

"Цією молоденькою породіллею має стати 11-річна мешканка циганської народності з Гаті, де також є поселення ромів. Анонімні джерела у райлікарні, яким довіряємо, повідомляють: майбутня мати-циганочка дуже красива, а вагітність "протікає" згідно відповідних медичних правил і певних гінекологічних нюансів", - написав Папіш.

За словами журналіста, ані в Берегові, ані у всій Закарпатській області ще не було такої молодої породіллі. Вагітність дитини він називає "щось неймовірним". Папіш побажав дівчинці та її плоду здоров'я та зазначив, що користувачі можуть "скинутися" грошима на дитячі іграшки.

Читайте такожНа Рівненщині вітчим-педофіл зґвалтував 13-річну падчеркуЖурналіст не вказав, для кого саме потрібно купити іграшки - для 11-річної дівчинки чи для її майбутньої дитини. Ця іронія обурила користувачів мережі. У коментарях українці зазначили, що журналіст вчинив не зовсім професійно.

"А де у Вашій історії про 2 кримінальні справи: зґвалтування неповнолітньої та неналежне виконання батьківських обов'язків? У такому віці дитина, будь-якої національності, має ходити до школи та гратись в ляльки. Якщо ми будемо так гарно це сприймати, то ця країна приречена!!!!!", - резонно зазначила одна з українок.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Чернігівщині 13-річна народила від 18-річного коханця. Батькам дівчинки було відомо про її стосунки зі старшим хлопцем, але вони цьому не завадили.

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Автор: Поліна Кузенко