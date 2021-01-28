Дипломати спростували інформацію ЗМІ, що юнак мав судимість і був відомий місцевим правоохоронцям.

Слідство встановило, що напад на українського підлітка Юрія Крученика в Парижі скоїли члени підліткової банди «RD4».

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Про це повідомляється у Facebook Посольства України у Франції. Дипломати підтвердили, що підозрюванних в нападі затримали.

«Зранку 28 січня у м.Ванв у передмісті Парижа поліція провели затримання 8 підлітків (8 неповнолітніх і одного повнолітнього), які, ймовірно, брали участь у зіткненнях з бандами району Богренель 15-го округу Парижа. За повідомленнями прокуратури Парижа, заарештовані були поміщені під варту за звинуваченням у замаху на вбивство, участі у групових злочинних діях з метою вчинення насильницького злочину та крадіжки», - йдеться в повідомленні Посольства.

«Згідно з першими елементами розслідування судової поліції, український підліток Юрій став жертвою нападу помсти представників банди "RD4" після того, як кількома днями раніше був побитий підліток з Ванва», - зазначають дипломати.

Повідомляються подробиці нападу на Юрія 15 січня. Так, у доповіді поліцейських і рятувальників, що прибули на місце трагедії, зазначається, що юнак мав сильну кровотечу з голови.

Того ж вечора поліція виявила на місці злочину молоток, закинутий у квітковий горщик, а також кілька залізних прутів. На спростування інформації, яка поширювалась у пресі, у звіті поліції не йшлося про наявність у постраждалого викрутки.

Крім того, представники поліції підкреслили, що потерпілий юнак не має судимості і не був відомий місцевим правоохоронцям, як раніше повідомляли деякі ЗМІ.

Побиття 14-річного українця в Парижі

15 січня в Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного українця. У хлопця в декількох місцях був пробитий череп, численні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей. Юнака ввели в штучну кому.

Представник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі УНІАН повідомив, що посольство звернулося до прокуратури Парижа у зв'язку з жорстоким побиттям неповнолітнього українця.

Згодом в мережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому зафіксовано звіряче побиття 14-річного Юрія.

Родина вела пошук свідків інциденту. Місцеві жителі підтвердили, що в мікрорайон часто приїжджають агресивні банди.

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Автор: Дмитро Захаров