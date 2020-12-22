На Святошині виникла пожежа / скріншот з відео

Біля заводу "Ескаватор" на Святошинському провулку виникла велика пожежа.

Як повідомляє «Київ Оперативний", за непідтвердженою інформацією горять складські приміщення.

В околицях пожежі спостерігається сильне задимлення, на місце виїхали рятувальники ДСНС. 

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Автор: УНІАН