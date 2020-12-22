На Святошині виникла пожежа / скріншот з відео
Біля заводу "Ескаватор" на Святошинському провулку виникла велика пожежа.
Як повідомляє «Київ Оперативний", за непідтвердженою інформацією горять складські приміщення.
В околицях пожежі спостерігається сильне задимлення, на місце виїхали рятувальники ДСНС.
Більше новин про пригоди
- Столичні рятувальники розповіли, як безпечно відсвяткувати Новий Рік (фоторепортаж)
- У Києві горів психоневрологічний диспансер, пацієнти ховалися під ліжками (фото)
- У Дніпропетровській області на ходу загорівся автобус з пасажирами (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram