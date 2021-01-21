За останніми даними, постраждали дев'ятеро осіб, ще 15 загинули / фото Суспільне
Рятувальники локалізували пожежу у Харкові, внаслідок якої, за попередніми даними, загинули 15 осіб, ще дев'ятеро постраждали.
Про це з місця події повідомляє Суспільне. Харків.
На місці пригоди працюють близько 30 рятувальників, залучено сім одиниць техніки.
фото Суспільне
фото Суспільне
Що відомо про пожежу у Харкові
- Пожежа виникла на вулиці Нижня Гиївська в Харков, у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей.
- У ДСНС повідомили про 15 загиблих та 5 постраждалих.
- Пожежа охопила площу в 100 кв.м.
- Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.
- Президент Володимир Зеленський вже прокоментував трагедію, доручивши Кабінету Міністрів негайно розібратися в ситуації.
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