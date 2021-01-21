Смертельну пожежу в Харкові локалізували (фото)

На місці пригоди працюють близько 30 рятувальників, залучено сім одиниць техніки.

Рятувальники локалізували пожежу у Харкові, внаслідок якої, за попередніми даними, загинули 15 осіб, ще дев'ятеро постраждали. Про це з місця події повідомляє Суспільне. Харків. На місці пригоди працюють близько 30 рятувальників, залучено сім одиниць техніки. Що відомо про пожежу у Харкові Пожежа виникла на вулиці Нижня Гиївська в Харков, у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей.

У ДСНС повідомили про 15 загиблих та 5 постраждалих.

Пожежа охопила площу в 100 кв.м.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Президент Володимир Зеленський вже прокоментував трагедію, доручивши Кабінету Міністрів негайно розібратися в ситуації. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Денис Прядко

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