Адміністрація об’єкту не пускала рятувальників на територію, поки на місце не прибули правоохоронці.

У Києві на території будівництва сталася пожежа, внаслідок якої отримав опіки оператор баштового крану.

Читайте такожНа Одещині через новорічну гірлянду згорів житловий будинокПро це йдеться в повідомленні на сайті столичного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні о 12:50 рятувальників викликали громадяни, які проходили повз новобудови на вул. Червоноткацькій, 79, що в Деснянському районі. Загоряння сталося в кабіні баштового крана.

У ДСНС зазначили, що рятувальники не змогли відразу приступити до ліквідації пожежі, тому що адміністрація об’єкту не запускала їх на територію, потрапити туди вдалося лише після прибуття правоохоронних органів.

Бійці ДСНС виявили біля крана оператора з опіками верхніх кінцівок. Чоловік самотужки намагався погасити вогонь. Рятувальники передали чоловіка лікарям швидкої допомоги, потерпілий допомогу отримав на місці та від госпіталізації відмовився.

О 13:40, після відключення крану від електроживлення та отримання дозволу на гасіння пожежі, рятувальники приступили до її гасіння. О 13:45 пожежу локалізували, о 13:57 – ліквідували на площі 2 кв. м.

Внаслідок пожежі згоріли та пошкоджені електрокабелі та пульт управління крана. У ліквідації пожежі були задіяні 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу Київського гарнізону. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька