Від пожежі в ковідній лікарні в Чернівцях загинули двоє людей / фото facebook.com/MNSCHE
Кількість загиблих від пожежі у чернівецькій міській клінічній лікарні № 1 зросла до двох. Другий постраждалий помер у ніч на 28 лютого.
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Про це повідомляється у ранковому зведенні на сайті ДСНС.
Мова йде про 77-річного чоловіка, який дістав важкі опіки і перебував в реанімаії.
Пожежа у ковід-лікарні у Чернівцях
- 27 лютого, у Чернівцях у палаті на 2-му поверсі будівлі міської лікарні № 1 сталася пожежа, загинув чоловік похилого віку.
- У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляли, що у палаті "загорілася киснева трубка (хлопок)".
- Перший заступник начальника Управління ДСНС у Чернівецькій області Олександр Айсюк поінформував, що внаслідок пожежі в палаті, де лікують хворих на COVID-19 пацієнтів, також постраждали двоє осіб: одна людина травмувалась унаслідок пожежі, а ще одна – надихалась чадним газом.
- Один з постраждалих перебував у реанімаційному відділенні з опіками 3-4 ступеня.
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