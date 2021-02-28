Помер 77 річний чоловік, який перебував в реанімації з опіками.

Кількість загиблих від пожежі у чернівецькій міській клінічній лікарні № 1 зросла до двох. Другий постраждалий помер у ніч на 28 лютого.

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Про це повідомляється у ранковому зведенні на сайті ДСНС.

Мова йде про 77-річного чоловіка, який дістав важкі опіки і перебував в реанімаії.

Пожежа у ковід-лікарні у Чернівцях

27 лютого, у Чернівцях у палаті на 2-му поверсі будівлі міської лікарні № 1 сталася пожежа, загинув чоловік похилого віку.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляли, що у палаті "загорілася киснева трубка (хлопок)".

Перший заступник начальника Управління ДСНС у Чернівецькій області Олександр Айсюк поінформував, що внаслідок пожежі в палаті, де лікують хворих на COVID-19 пацієнтів, також постраждали двоє осіб: одна людина травмувалась унаслідок пожежі, а ще одна – надихалась чадним газом.

Один з постраждалих перебував у реанімаційному відділенні з опіками 3-4 ступеня.

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Автор: Дмитро Захаров