У поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 270.

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух вимагає відсторонити від виконання обов'язків директора обласної інфекційної лікарні, де сталася пожежа. Він вважає, що це потрібно для забезпечення об'єктивного розслідування.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Читайте також"Було загорання медобладнання": головний лікар назвавши причину пожежі у лікарні Запоріжжя (відео)

"Звертаюся до керівництва і депутатів Запорізької обласної ради з вимогою відсторонити від виконання посадових обов'язків директора лікарні Володимира Шинкаренка на час розслідування", - написав він.

Пожежа в лікарні Запоріжжя

Нагадаємо, 3 лютого в обласній інфекційній лікарні в реанімації ковідного відділення в результаті вибуху кисню сталася пожежа. Загинули 4 людини, серед яких лікар.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Зазначимо, правоохоронці затримали відповідального за пожежну безпеку у Запорізькій обласній інфекційній лікарні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН