Обвинуваченому у держзраді харків’янину загрожує довічне ув’язнення.

Співробітник "Укренерго" з Харкова через свого колишнього колегу з Луганщини передавав РФ дані про стан об’єктів енергосистеми України для планування ракетних ударів. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 62-річний харків‘янин — співробітник регіонального підрозділу "Укренерго" — підтримував дружні зв‘язки зі своїм колишнім колегою, який проживає на тимчасово окупованій території Луганської області.

"Маючи повний доступ до робочої бази даних, харків’янин передавав своєму екс-колезі інформацію про роботу об’єднаної енергетичної системи України та найуразливіших місць енергетичного комплексу держави. Після отримання необхідних даних про українські АЕС, ТЕС та ТЕЦ житель Луганщини передавав їх представникам РФ", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що надана інформація була необхідна окупантам для планування ракетних ударів з метою виведення з ладу електроенергетичного комплексу України.

Правоохоронці затримали харків’янина. Він обвинувачується у державній зраді. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Житель Херсонщини здав окупантам свого батька-патріота – деталі

На Херсонщині СБУ затримала депутата однієї із селищних рад, колишнього "регіонала", який перейшов на бік ворога під час захоплення регіону.

Він запропонував загарбникам свою "допомогу" у війні проти України, "здавав" агресору місця перебування учасників руху опору та членів їх сімей. Одним із перших, кого "здав" зрадник, був його батько, який мав проукраїнську позицію. Батька-патріота відвезли до місцевої російської катівні, щоб схилити до співпраці.

Депутата-зрадника призначили до окупаційної адміністрації, створеної на території громади під керівництвом гауляйтера Сальдо.

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