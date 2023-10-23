Колишній підприємець залучив до співпраці з ворогом рідну сестру, зазначили в СБУ.

У Херсоні правоохоронці знешкодили "підпілля" ФСБ РФ, яке наводило ракети та авіаційні удари на житлові будинки міста.

Як повідомляє прес-центр Служба безпеки України, проведено багатоетапну спецоперацію, у результаті якої нейтралізовано підпільний осередок російської ФСБ. Під час оперативних заходів затримано всіх трьох учасників ворожої групи, що коригували артилерійські та ракетно-бомбові удари по місту.

"Саме за їхніми координатами наприкінці вересня цього року окупанти вщент зруйнували в обласному центрі два приватних житлових будинки та ще п’ять пошкодили. Унаслідок ворожого обстрілу близько 10 мирних жителів отримали травми різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, організатором та керівником цього місцевого антиукраїнського підпілля був колишній підприємець, який після захоплення міста перейшов на бік ворога. Зокрема, він влаштувався "майстром" до окупаційної "Херсонської залізниці РФ", де проводив технологічні роботи для руху ешелонів з військовою технікою країни-агресора.

Працюючи на загарбників, фігурант потрапив у поле зору ФСБ, яка невдовзі завербувала його. Після звільнення Херсона зрадник на деякий час "заліг на дно", але згодом вийшов на дистанційний зв’язок зі своїм "куратором", який перебуває на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Тоді він отримав від "керівника" певне завдання та створив власну групу інформаторів, до якої залучив двох проросійськи налаштованих жителів міста.

За даними слідства, один із цих завербованих колаборантів під час тимчасової окупації Херсона брав участь у фільмуванні постановчих сюжетів для рупора Кремля - "РИА Новости".

У прес-центрі розповіли, що учасники ворожої групи відразу взялися до визначення координат компактної забудови та проживання громадян на території Херсона. Окрім того, зрадники цікавилися основними пунктами базування та маршрутами переміщення українських захисників містом та околицями.

"Отримані відомості передавали агресору через анонімні месенджери. Розвідінформація потрібна була загарбникам для завдання масованих ударів по звільненому місту з використанням ракет, керованих авіабомб, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню", - розповіли у СБУ.

Під час обшуку за місцями проживання фігурантів виявлено біноклі, мобільні телефони та комп’ютери, які вони використовували при здійсненні злочинів. Також у зрадників вилучено прокремлівську символіку та російські рублі, які вони отримували за співпрацю з окупантами.

Наразі керівнику групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.

Двом його спільникам інкримінують ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, розташування тощо ЗСУ). Зрадники заарештовані. Триває розслідування.

За даними прес-служби Херсонської обласної прокуратури, організатор групи почав спілкуватися з представником країни-агресора у липні 2023 року.

"Невдовзі він отримав від ворога завдання, виконуючи яке передавав відомості про дислокацію та переміщення підрозділів ЗС України та інших Сил оборони. Також він передавав інформацію про евакуацію цивільного населення на Херсонщині", - повідомили у прокуратурі.

До "співпраці" він залучив рідну сестру та ще одного знайомого. Інформатори надсилали ворогу текстові повідомлення через додаток Telegram, а також спілкувалися телефоном.

Важливі новини - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Малиновський районний суд Одеси до довічного ув’язнення засудив колаборанта Кирила Стремоусова, інформація про загибель якого з’явилася торік. Стремоусова райсуд визнав винним у державній зраді та роботі на ворога.

Нагадаємо, Стремоусов був колаборантом та під час окупації Херсонської області обіймав посаду "заступника голови адміністрації". Зрадник активно співпрацював із російськими загарбниками, його звинувачували у зв’язках з організацією "Український вибір", яка пов’язана з кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Вас також можуть зацікавити новини: