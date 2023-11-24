Зрадник був депутатом селищної ради, колишній "регіонал".

На Херсонщині контррозвідники Служби безпеки затримали депутата однієї із селищних рад на Херсонщині, який перейшов на бік ворога у період захоплення регіону. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що чоловік входив до складу забороненої "Партії регіонів", а на початку повномасштабного вторгнення зустрічав колони російських військ, які заходили на територію громади.

В СБУ зазначають, що він один з перших запропонував загарбникам свою "допомогу" у війні проти України, "здавав" агресору місця перебування учасників руху опору та членів їх сімей. "Одним із перших кого "здав" зрадник – був його батько, що мав проукраїнську позицію та виступав проти збройної агресії РФ.

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Батька-патріота відвезли до місцевої російської катівні. Там до нього застосовували численні тортури, якими намагались схилити до співпраці з рашистами", - сказано в повідомленні.

В СБУ зазначають, що депутата-зрадника призначили до окупаційної адміністрації, створеної на території громади під керівництвом гауляйтера Сальдо, де він відповідав за розподіл "гумдопомоги" з РФ між прихильниками кремлівського режиму. "Також зрадник неодноразово брав участь у розграбуванні будинків місцевих жителів та викраденні людей, які чинили спротив загарбникам та їхнім поплічникам",- йдеться в повідомленні.

Також чоловік з власної ініціативи "чергував" зі зброєю на російських блокпостах та "розквартировував" окупантів у помешканнях громадян, що виїхали на підконтрольну Україні територію.

Після звільнення селища він намагався "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя. Співробітники СБУ встановили місцеперебування зрадника і затримали його.

Під час обшуків у нього вилучено паспорт громадянина РФ, який він отримав у червні 2022 року; партійний квиток забороненої Партії регіонів; пропагандистську символіку країни-агресора та інші речові докази незаконної діяльності.

В СБУ зазначають, що затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:ч. 2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 ст.111-1 (колабораційна діяльність). Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала "крота" ФСБ у Запорізькій адміністрації - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в листопаді СБУ повідомила про затримання агента російської ФСБ.

Перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу кібербезпеки ОВА, він намагався приховано отримати секретну інформацію про дислокацію ЗСУ та оборонні закупівлі на території регіону. При цьому, щоб отримати таємні відомості, російський "кріт" намагався використати свій доступ до серверів держустанови.

За даними слідства, ворожим інформатором виявився мешканець Запоріжжя, інженер-радіотехнік за освітою. До влаштування в обласну військову адміністрацію він працював на одному з місцевих підприємств, яке здійснює техобслуговування військової техніки Сил оборони.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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