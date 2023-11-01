У фальшивомонетника знайшли саморобний пристрій з ультрафіолетовою стрічкою для перевірки купюр.

Житель міста Арциз Одеської області самостійно виготовляв банкноти національної валюти України номіналом 500 грн, які збував за 150 грн за купюру.

Як повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури, за допомогою комп’ютера він робив скрін купюри, роздруковував її та склеював. За допомогою лаку "умілець" відтворював захисні елементи, які зовні відповідають банкноті Національного банку України, що надавало купюрам справжнього вигляду.

"Фальшивомонетника затримали під час збуту підроблених 23 500 гривень. Всього задокументовано факт збуту ділком підроблених 75 000 гривень", - розповіли у прокуратурі.

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Під час обшуку помешкання фігуранта вилучили ноутбуки, чорнила, фарбу, клей, кольорові олівці, лезо, саморобний пристрій з ультрафіолетовою стрічкою для перевірки купюр, експериментальні зразки підроблених купюр номіналом 500 грн, факсимільний папір, чорнові записи.

За даними регіонального главку Національної поліції, "художнику", який власноруч виготовляв підробки - 43 роки.

"Він роздруковував дві сторони купюри, склеював їх та фломастерами й олівцями доводив банкноту до "товарного" вигляду", - розповіли у поліції.

Наразі затриманому повідомили про підозру за фактом виготовлення та збуту підробленої національної валюти України (ч. 1 ст. 199 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Фальшивомонетники в Україні

Нагадаємо, правоохоронці нейтралізували угруповання фальшивомонетників, які збиралися продати у Києві півмільйона підроблених доларів США. Організатор – житель Ужгорода, який залучив до "бізнесу" двох спільників – жителів Києва та Львова. Під час обшуків вилучено понад 70 тис. доларів, з них 50 тис. – фальшиві.

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