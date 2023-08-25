При обшуку у фігурантів вилучили "пробну" партію банкнот у розмірі 50 тис. фальшивих доларів.

У результаті спецоперації Служба безпеки та БЕБ, проведеної у трьох регіонах України, нейтралізовано потужне угруповання фальшивомонетників.

Як повідомляє СБУ, зловмисники збиралися продати у Києві півмільйона підроблених доларів США. Зазначається, що під час оперативних дій співробітники СБУ затримали "на гарячому" організатора злочинної групи. Він хотів продати "пробну" партію підроблених банкнот у розмірі $50 тис.

За даними слідчих, учасники угруповання підшукували оптових покупців фальшивої валюти через власні зв’язки у кримінальних колах. Фейкові купюри фігуранти пропонували своїм клієнтам за 60% від ринкової вартості реальних іноземних грошей.

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Незаконну діяльність організував мешканець Ужгорода, який залучив до складу злочинної групи двох спільників – жителів Києва та Львова. При обшуках за адресами проживання та в автомобілях фігурантів вилучено понад $70 тис., з них $50 тис. – фальшивих.

Згідно з повідомленням СБУ, також виявлено спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, паспорти сторонніх осіб, печатки, а також вироби із золота і твори живопису з ознаками підробки.

На підставі зібраних доказів організатору угруповання повідомлено про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу ("виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів").

Наразі він під вартою. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру двом його спільникам.

В СБУ зазначають, що триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, насамперед каналів надходження фальшивої валюти.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Фальшива валюта в Україні

У березні в Нацбанку України повідомили, що у 2022 році серед вилучених з обігу в Україні підроблених банкнот іноземної валюти превалювали долари США (91% від загальної кількості) та євро (8%).

Зазначалось, що найчастіше підробляли іноземні банкноти номіналів $50 і $100 (23% і 76% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США відповідно), а також 50 і 100 євро (26% і 28% від загальної кількості вилучених підроблених євро).

НБУ радить громадянам у разі сумнівів щодо справжності та платіжності банкнот гривні та іноземної валюти звертатися до банків, які передають ці банкноти на проведення досліджень Національному банку України.

Підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їх вартості. Про їх вилучення Національний банк повідомляє Бюро економічної безпеки України, всі підроблені банкноти в установленому порядку передаються уповноваженим працівникам для проведення розслідувань.

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