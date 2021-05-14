Зловмисник - інвалід 2 групи внаслідок психічного розладу.

У селі Переселення Обухівського району чоловік вчиняв розпусні дії відносно 5-річної племінниці.

Читайте такожКриваві розбірки на Миколаївщині: двом чоловікам прострелили ноги через землю (фото)Про це повідомляють у поліції Київщини.

25-річна сестра дівчинки повідомила правоохоронцям про порушення.

З’ясувалося, що молодик часто гостював у сестри та залишався наодинці з молодшою племінницею.

Він неодноразово вчиняв розпусні дії та сексуальне насильство відносно дівчинки.

Правоохоронці провели судово-психіатричну експертизу та встановили, що зловмисник – інвалід 2 групи внаслідок психічного розладу та потребує примусових заходів медичного характеру.

Наразі слідчі за процесуальним керівництвом прокуратур повідомили чоловікові про підозру за ч. 3 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська