Росія сьогодні вранці завдала удару по поліцейському управлінню у Кривому Розі, є постраждалі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
"Близько 9:15 ворог завдав ракетного удару по районному управлінню поліції, наразі відомо, що внаслідок влучання є постраждалі. Під завалами можуть перебувати люди.
Зазначається, що внаслідок влучання руйнувань зазнала адміністративна будівля, пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про госпіталізацію 45-річного чоловіка. Його стан – середньої тяжкості.
За даними ДСНС, внаслідок атаки частково зруйновано п’ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.
"Станом на 10.20 постраждали три людини. Під завалами, ймовірно, перебувають люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи", - додали в ДСНС.
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