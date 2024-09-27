Під завалами можуть перебувати люди.

Росія сьогодні вранці завдала удару по поліцейському управлінню у Кривому Розі, є постраждалі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Близько 9:15 ворог завдав ракетного удару по районному управлінню поліції, наразі відомо, що внаслідок влучання є постраждалі. Під завалами можуть перебувати люди.

Зазначається, що внаслідок влучання руйнувань зазнала адміністративна будівля, пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч.

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Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про госпіталізацію 45-річного чоловіка. Його стан – середньої тяжкості.

За даними ДСНС, внаслідок атаки частково зруйновано п’ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

"Станом на 10.20 постраждали три людини. Під завалами, ймовірно, перебувають люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи", - додали в ДСНС.

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