Спільники шукали українок у скрутному становищі та відправляли їх в сексуальне рабство.

В Одеській області викрито двох чоловіків, які відправляли українок у сексуальне рабство до ЄС.

Про це журналістам повідомили в УСБУ в Одеській області.

Встановлено, що зловмисники упродовж кількох років вербували українок для продажу в сексуальне рабство до однієї з країн Євросоюзу під виглядом працевлаштування на високооплачувану роботу.

"Діяли зловмисники в умовах надзвичайної конспірації, а кількість жертв, ймовірно, обчислюється десятками", - зазначили в управлінні.

За оперативними даними, злочинну схему організував громадянин Російської Федерації спільно зі спільником - громадянином України, заручившись "партнерством" у країні, до якої відправляли жінок.

Зазначається, що співробітники СБУ запобігли незаконному переправленню за кордон двох жінок у пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею. Одночасно на одному з гірськолижних курортів Закарпаття правоохоронці затримали організатора схеми - громадянина РФ.

"Зловмисники підшуковували кандидаток через особисті контакти та в мережі інтернет, у популярних соціальних мережах. Робили "ставку" на тих, хто мав фінансові чи інші матеріальні труднощі. Як варіант вирішення пропонували легальне працевлаштування в одній із країн Євросоюзу. З метою конспірації співбесіди проводили в основному онлайн. Після отримання згоди жертви виготовляли увесь необхідний для перетину державного кордону пакет документів. Заробітчанкам це подавалося як їх боргове зобов'язання перед "роботодавцем". Український ділок після переправлення жінок до Європи передавав їх своєму європейському напарнику. За кожну доставлену "бранку" зловмисники отримували від 3 до 4 тисяч євро", - зазначає УСБУ на своїй сторінці у Facebook.

Як розповіли УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, росіянину повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 КК України. Його затримано 22 січня і зараз заарештовано.

Читайте такожУ Хмельницькому мати намагалася продати неповнолітню доньку в сексуальне рабство: жінку засудилиВстановлено, що він планував відправити двох молодих українок до Німеччини. За кордоном дівчата мали надавати платні сексуальні послуги під прикриттям спільника підозрюваного і віддавати ділкам 50% зароблених коштів.

У правоохоронних органах УНІАН уточнили, що вербували жінок в Одесі.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Одесі викрили групу сутенерш, які організували борделі в історичному центрі міста. До "роботи" в борделях зловмисниці через соціальні мережі залучали дівчат, які опинилися у скрутному матеріальному становищі.

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