Своє непереборне бажання жити в Україні росіянин пояснив тим, що народився тут і відсидів чверть століття у в’язниці.

На Сумщині прикордонники затримали росіянина-рецидивіста, який попри заборону в’їзду вдруге намагався незаконно потрапити до України.

Як повідомляє Держприкордонслужба України, порушника затримали прикордонники Сумського прикордонного загону.

Згідно із повідомленням, чоловіка, який незаконно перетнув російсько-український кордон, зупинили неподалік від села Грабовське Сумської області.

«Затриманий назвався громадянином РФ та заявив, що хоче постійно проживати в Україні. Щоправда бажання поважати українські закони громадянин сусідньої країни не демонстрував. Як з’ясувалося, він незаконно перетнув кордон свідомо», – зазначається у повідомленні.

Свої дії затриманий, використовуючи нецензурну лексику, аргументував тим, що народився в Україні, де відсидів чверть століття у в’язниці.

«У 2018-му році я також переходив незаконно кордон. Мене затримали, і застосували заборону в’їзду в Україну. А як же я можу не в’їхати, якщо я тут народився, охрестився, в армію звідси пішов, і, врешті #** в тюрмі 25 років відсидів», – розповів правопорушник.

Наразі встановлено, що в 2018-му році цього чоловіка дійсно вже затримували за незаконний перетин українського кордону. Тоді він мав із собою паспорт громадянина РФ.

«Три роки тому його притягнули до адміністративної відповідальності, після чого порушнику заборонили в’їзд в Україну на п’ять років. Тепер йому загрожує адмінвідповідальність та заборона в’їзду в Україну на 10 років. Але є ймовірність залишитися в Україні, щоправда – у в’язниці», – уточнили у Держприкордонслужбі.

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За фактом затримання прикордонники направили інформацію в компетентні органи про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до трьох років ув’язнення.

Як повідомив кореспонденту УНІАН речник Сумського прикордонного загону Роман Ткач, правопорушника затримали 25 травня. Наразі він перебуває в розташуванні загону в спеціальному приміщенні.

«Ми маємо право утримувати його тут до трьох діб для встановлення особи та іншої перевірки, після чого чоловік буде переданий компетентним органам та чекатиме рішення суду», – розповів Ткач.

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Автор: Віталій Кохан