В грудні СБУ ліквідувала корупційну схему придбання боєприпасів для військових.

До бюджету повернули 1,5 мільярда гривень, які фігурують у корупційній схемі придбання артилерійських снарядів для Збройних сил України.

"Раніше був затриманий керівник одного з Головних управлінь Міноборони. Над справою працює СБУ у взаємодії та за сприяння Міноборони. Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора. Це зміни, про які ми попереджали. Важливо не лише знаходити винних у зловживаннях, а й повертати втрачене", - повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Facebook.

Водночас, в СБУ нагадали, що військова контррозвідка СБУ викрила цю оборудку у грудні 2023 року. Тоді за сприяння керівництва Міноборони було затримано організатора "схеми" – керівника одного з Головних управлінь Міністерства оборони.

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За даними слідства, посадовець намагався привласнити бюджетні кошти, виділені під держзамовлення для потреб українських військ. Для цього він організував переведення з балансу Міноборони на зарубіжні рахунки афілійованої фірми-посередниці майже 1,5 мільярда гривень за придбання артилерійських снарядів. Ця сума на 30% перевищила вартість іншого, альтернативного контракту, який уклала новостворена на той момент Агенція оборонних закупівель.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили військовому чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою осіб). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми.

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В грудні СБУ ліквідувала корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 мільярда гривень. У результаті комплексних заходів у Києві затримали керівника одного з Головних управлінь Міноборони, який причетний до оборудки.

За даними слідства, посадовець Міноборони у грудні минулого року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артилерійських снарядів для українських захисників. Але тоді бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера. Новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони згодом уклала вигідніший контракт на постачання цих самих артснарядів із цим самим виробником.

Новий договір на відміну від попереднього передбачав придбання боєприпасів без посередників, напряму від виробника, що суттєво скорочувало терміни постачання продукції та зменшувало її вартість. Проте фігурант, нехтуючи контрактом Агенції оборонних закупівель, безпідставно продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецекспортером.

Більше того, після пролонгації "старого" договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 мільярда гривень. Ця сума на 30% перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником.

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