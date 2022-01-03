Аспірант із Франції Ніколя Імбер заявив, що священник УПЦ Московського патріархату зґвалтував його.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Француз приїхав до Києва досліджувати відносини в православній церкві. Спілкувався зі священниками та паралельно читав лекції в Київському політехнічному. Напередодні подій чоловік інфікувався коронавірусом.
Хвороба значно підкосила Ніколя, тому він звернувся до знайомого священника Московського патріархату. Той запросив його до себе, нагодував, напоїв горілкою і вклав спати.
Згодом, коли алкоголь подіяв, священник прийшов у кімнату до хлопця та ліг поруч.
Читайте такожУ Москві дівчина вистрибнула з четвертого поверху, рятуючись від ґвалтівникаВ УПЦ МП заявили, що про інцидент поки не чули та порадили чоловіку звертатись до поліції.
"Якщо у людини є якісь проблеми, то треба звертатись до слідчих органів. Відповідно до того, як цивілізовано все це вирішується", - сказав речник УПЦ МП, архієпископ Климент.
Поліція вже з’ясовує всі обставини події.
Раніше повідомлялося, що жителька Павлограда пробачила дорожньому робітнику, який влітку зґвалтував її на вулиці.