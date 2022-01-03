Постраждалий звернувся у поліції.

Аспірант із Франції Ніколя Імбер заявив, що священник УПЦ Московського патріархату зґвалтував його.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Француз приїхав до Києва досліджувати відносини в православній церкві. Спілкувався зі священниками та паралельно читав лекції в Київському політехнічному. Напередодні подій чоловік інфікувався коронавірусом.

Хвороба значно підкосила Ніколя, тому він звернувся до знайомого священника Московського патріархату. Той запросив його до себе, нагодував, напоїв горілкою і вклав спати.

Згодом, коли алкоголь подіяв, священник прийшов у кімнату до хлопця та ліг поруч.

Читайте такожУ Москві дівчина вистрибнула з четвертого поверху, рятуючись від ґвалтівникаВ УПЦ МП заявили, що про інцидент поки не чули та порадили чоловіку звертатись до поліції.

"Якщо у людини є якісь проблеми, то треба звертатись до слідчих органів. Відповідно до того, як цивілізовано все це вирішується", - сказав речник УПЦ МП, архієпископ Климент.

Поліція вже з’ясовує всі обставини події.

Раніше повідомлялося, що жителька Павлограда пробачила дорожньому робітнику, який влітку зґвалтував її на вулиці.

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