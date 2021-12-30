Йому загрожує до 12 років за ґратами.

У Донецькій області судитимуть чоловіка, який схилив до вживання наркотиків та зґвалтував дівчину.

Про це повідомляють у відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

У вересні 40-річний чоловік перебував у відрядженні в Маріуполі. Він запросив до квартири 17-річну знайому, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Чоловік запропонував дівчині вступити з ним у статеві відносини, однак вона йому відмовила. Тоді він схилив її до вживання психотропних речовин та особисто зробив три уколи. Користуючись безпорадним станом дівчини, він зґвалтував її.

Читайте такожУ Кривому Розі немовля померло від алкогольної інтоксикаціїМаріупольською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно нього за фактом зґвалтування неповнолітньої особи та схиляння її до вживання психотропних речовин (ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 315 КК України).

Раніше повідомлялося, що жителька Павлограда пробачила дорожньому робітнику, який влітку зґвалтував її на вулиці.

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