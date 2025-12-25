В Україні викрили схему вимагання грошей у пенсіонерів під виглядом продажу ліків

Учасники злочинної організації упродовж 2023-2024 років надсилали пенсіонерам під виглядом ліків посилки з біо-добавками, які ті не замовляли.

Правоохоронці розслідують діяльність злочинної організації, яка через мережу кол-центрів вимагала гроші у людей літнього віку під виглядом продажу "ліків" (БАДів). Як повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram, у справі про шахрайські кол-центри повідомлено про нові підозри та задокументовано вимагання на понад 1,2 млн грн із застосуванням насильства.

Подробиці схеми вимагання грошей

Зокрема, за даними слідства, жителі Дніпропетровщини організували на території кількох областей діяльність кол-центрів, які займалися вимаганням грошей у літніх людей.

Встановлено, що учасники злочинної організації, серед яких були неповнолітні, упродовж 2023-2024 років надсилали пенсіонерам під виглядом ліків посилки з біо-добавками, які ті не замовляли. Після цього телефонували потерпілим і, представляючись працівниками органів державної влади, вимагали оплатити товари за завищеною в рази ціною.

Відео дня

"У разі відмови отримувати посилки підозрювані, видаючи себе за працівників державної виконавчої служби або Пенсійного фонду, погрожували відкриттям виконавчого провадження, накладенням значних штрафів, конфіскацією майна чи блокуванням пенсійних карток - часто єдиного джерела доходу потерпілих. Під постійним психологічним тиском потерпілі змушені були перераховувати кошти", - наголошується у повідомленні.

Як відзначає Генпрокуратура, переважна більшість потерпілих – це люди літнього віку, у яких внаслідок системного психологічного тиску погіршився стан здоров’я.

Крім того, в ході слідства задокументовано факт вимагання передачі чужого майна потерпілого, до якого застосовано фізичне насильство, в результаті якого останній під примусом передав зловмисникам власні грошові кошти в сумі понад 1,2 млн гривень.

Разом з тим, за результатами проведення повторних обшуків на території, Дніпропетровської та Запорізької областей виявлено та вилучено низку речових доказів, які вказують на причетність зазначених осіб до протиправної діяльності.

У межах цього ж кримінального провадження додатково повідомлено про підозру ще 6 особам за фактами участі у злочинній організації та вимаганні (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 189 Кримінального Кодексу України) та 3 особам за фактом вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах ч. 4 ст. 189 ККУ.

Викрито 13 учасників злочинної організації

Як відомо, у лютому за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора було викрито і повідомлено про підозру 13 учасникам за фактами створення та керівництва злочинною організацією, а також участі у ній та вимагання.

За результатами санкціонованих обшуків на території Полтавської, Дніпропетровської, Харківської та Київської областей вилучено сотні упаковок дієтичних добавок, грошові кошти в різній валюті на загальну суму понад 300 тис доларів США, комп’ютерну техніку, телефони та накопичувачі, документацію, а також інструкції з алгоритмом дій учасників злочинної організації.

Українцям пропонували фейкові 6500 гривень від держави - подробиці шахрайської схеми

Нагадаємо, що раніше голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев попередив, що у мережі активізувалися шахраї. Вони пропонують українцям оформити фейкові карти, на які начебто буде нараховано 6500 гривень державної допомоги.

Гетманцев нагадав, що ніколи не потрібно переходити за сумнівними посиланнями та не передавайте дані своєї банківської картки. Він зазначив, що жоден державний орган не розсилає посилання через сторонні сервіси.

Вас також можуть зацікавити новини: